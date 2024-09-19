FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi planlamalarını yapan teknik direktör Jose Mourinho, derbi taktiğini belirledi. Portekizli hoca, Cimbom'u böyle yıkmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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EN-NESYRİ KULÜBEYE, DZEKO ILK 11'E
Sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Mourinho, pas bağlantısında son derece etkisiz olan, top kontrolleri de iyi olmayan En-Nesyri'yi kulübeye çekecek. Deneyimli hoca, orta saha ile pas bağlantısını daha iyi bir şekilde yapabilen, takımı hücuma daha organize götüren Edin Dzeko'yu derbiye hazırlıyor.
Yıldız oyuncunun sırtı dönük bir şekilde oynayabilmesi de büyük artı oluştururken, Faslı forvet kulübe gücü olarak yer alacak ve ikinci yarıda oyuna dahil edilecek.
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