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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi planlamalarını yapan teknik direktör Jose Mourinho, derbi taktiğini belirledi. Portekizli hoca, Cimbom'u böyle yıkmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Sarı-lacivertli takımda Jose Mourinho, derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor. Tüm ekibiyle Samandıra'da uzun mesailer yaparak Galatasaray'ı analiz eden Portekizli, dün taktik çalışmalarına takımıyla birlikte başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Sabah'ın haberine göre başarılı çalıştırıcı, Davinson Sanchez'in oldukça atlet bir stoper olduğunu düşünerek sarı-kırmızılı ekibin sol tarafını gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Abdülkerim ve Jakobs'un olduğu taraftan atakları geliştirecek olan Kanarya, Samandıra'da Mert Müldür, Tadic, Szymanski üçlüsü ile bu plana yoğunlaştı. Ayrıca önde pres yapmayı düşünmeyen 61 yaşındaki teknik adamın, antrenmanda bunu oyuncularıyla da paylaştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak

EN-NESYRİ KULÜBEYE, DZEKO ILK 11'E

Sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Mourinho, pas bağlantısında son derece etkisiz olan, top kontrolleri de iyi olmayan En-Nesyri'yi kulübeye çekecek. Deneyimli hoca, orta saha ile pas bağlantısını daha iyi bir şekilde yapabilen, takımı hücuma daha organize götüren Edin Dzeko'yu derbiye hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Yıldız oyuncunun sırtı dönük bir şekilde oynayabilmesi de büyük artı oluştururken, Faslı forvet kulübe gücü olarak yer alacak ve ikinci yarıda oyuna dahil edilecek.

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