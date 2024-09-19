FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho derbi taktiğini belirledi! Galatasaray'ı böyle yıkacak

Sabah'ın haberine göre başarılı çalıştırıcı, Davinson Sanchez'in oldukça atlet bir stoper olduğunu düşünerek sarı-kırmızılı ekibin sol tarafını gözüne kestirdi.

Abdülkerim ve Jakobs'un olduğu taraftan atakları geliştirecek olan Kanarya, Samandıra'da Mert Müldür, Tadic, Szymanski üçlüsü ile bu plana yoğunlaştı. Ayrıca önde pres yapmayı düşünmeyen 61 yaşındaki teknik adamın, antrenmanda bunu oyuncularıyla da paylaştığı öğrenildi.