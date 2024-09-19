Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın tamamlayacak.