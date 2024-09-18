TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Derbi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Cristian Medina ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler transfer dönemi bitmeden önce operasyonu hızlandırmış fakat sonuçlandırmayı başaramamıştı.

22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeyi istediği biliniyordu. Özellikle Jose Mourinho ile çalışmayı kendisi için büyük bir fırsat olarak gören Medina'nın önünde tek bir engel vardı: Boca Juniors.