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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Fenerbahçe'nin uzun bir zamandır Cristian Medina için anlaşmaya varmaya çalıştığı Boca Juniors cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Habere göre Arjantin ekibi pes etti ve Medina'ya veda ettikten sonra o mevkiye konuşlandıracağı oyuncuyu sonunda buldu. İşte netleşen transfer operasyonu ve o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 09:58
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrıldı ve sezona namağlup devam etti. 2 - 0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertliler, 6. hafta oynanacak olan dev derbi için moral depoladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Kasımpaşa karşılaşmasının gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada Dusan Tadic (P) kaydetti. Böylelikle Kanarya, lig tarihinde devam eden en uzun yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Aynı zamanda Saint-Maximin, sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu taraftarlarla etkileşimde bulundu. Ayrıca 2 - 0 öne geçilen maçta oyuncuların ikinci yarı performansından memnun olmadığını ve sanki herkesin bir an önce eve gitmek istediğini belirten Mou, milli ara sebebiyle böyle şeylerin yaşanabileceğini ifade etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Derbi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Cristian Medina ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler transfer dönemi bitmeden önce operasyonu hızlandırmış fakat sonuçlandırmayı başaramamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeyi istediği biliniyordu. Özellikle Jose Mourinho ile çalışmayı kendisi için büyük bir fırsat olarak gören Medina'nın önünde tek bir engel vardı: Boca Juniors.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Boca Juniors'ın oyuncu için beklediği miktarı fazla bulan sarı lacivertlilerin sunduğu teklifler üst üste reddedildi. İnadı bırakmayan Fenerbahçe, dördüncü teklifinde Arjantin ekibini ikna etti ve 15 milyon Dolar bonservis, 5 milyon Dolar bonus ödemeyi kabul etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Operasyonun sonuçlanması transfer döneminde gerçekleşmeyince karşılama merasimi devre arasına kaldı. Bu sırada oyuncunun gelmeyeceği ile ilgili çeşitli spekülasyonlar sunulsa da Boca Juniors, yaptığı bir hamle ile resmen transferi erkenden doğruladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Güney Amerika basını, Boca Juniors'un Cristian Medina'nın yerini Orlando City'den Facundo Torres ile dolduracağını duyurdu. Habere göre Medina Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Torres, Boca'ya gelecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Arjantin ekibi Torres'in bonservisinin yüzde 50'si için 8 milyon Euro ödeyecek. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, bugüne kadar çıktığı 183 maçta 58 gol ve 34 asist üreterek adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Uruguay ekibi CA Penarol'ün altyapısında yetişen oyuncu 2020 yılında Uruguay'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmuş ve ABD Major League Soccer ekibi Orlando City SC ile anlaşmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Alman Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Boca Juniors'a 16.5 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı ancak Mourinho'nun yanında yer almak isteyen Cristian Medina, bu transferi onaylamamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin Cristian Medina planı belli oldu! Boca Juniors pes etti

Artık bütün planlar netleşmişken geriye kalan tek şey, hem Fenerbahçe için hem Medina için, devre arasını beklemek oldu. Taraftarların ve yönetimin kavuşmayı dört gözle beklediği Arjantinli'nin takıma sunabilecekleri ise şimdiden merak konusu.

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