TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın 2 önemli kulübünün, dev derbide sarı lacivertlilerin o yıldızını izleyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Takvim'in haberine göre, Atalanta ve Roma yetkililerinin, İsmail Yüksek için derbiyi izleyeceği öğrenildi.
Milli orta sahanın göstereceği performans, İtalyan kulüpleri tarafından yakın takibe alınacak.
25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.
La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli ismi kadrosuna katmak için Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edilmişti.
Gelen teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti.
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