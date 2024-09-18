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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın 2 önemli kulübünün, dev derbide sarı lacivertlilerin o yıldızını izleyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

Zorlu mücadele saat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

Öte yandan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

Takvim'in haberine göre, Atalanta ve Roma yetkililerinin, İsmail Yüksek için derbiyi izleyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

Milli orta sahanın göstereceği performans, İtalyan kulüpleri tarafından yakın takibe alınacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli ismi kadrosuna katmak için Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Galatasaray maçında izleyecekler

Gelen teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti.

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