Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya ezeli rakibiyle oynayacağı kritik maç öncesi deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray ise son olarak derbi öncesi sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçların ardından sarı-kırmızılılar 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Kanarya 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Kritik derbi iki takım için de liderlik koltuğu anlamında çok büyük önem taşıyor. Zorlu maç öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş karar geldi. Mourinho, Galatasaray derbisindeki savunma hattını büyük ölçüde belirledi. Kasımpaşa mücadelesinde ağrılarından dolayı forma giyemeyen Djiku, cumartesi günü Çağlar Söyüncü'nün partneri olacak. Becao, tekrardan yedek kulübesine geçecek. Sağ bekte de Mert'in oynaması bekleniyor. Karar son idmanda belli olacak.