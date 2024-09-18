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Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç öncesi nefesler tutulurken teknik direktör Jose Mourinho'dan savunma hattı için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 10:57
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Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Kanarya ezeli rakibiyle oynayacağı kritik maç öncesi deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Galatasaray ise son olarak derbi öncesi sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Bu maçların ardından sarı-kırmızılılar 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Kanarya 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Kritik derbi iki takım için de liderlik koltuğu anlamında çok büyük önem taşıyor.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Zorlu maç öncesi iki takımda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş karar geldi.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Mourinho, Galatasaray derbisindeki savunma hattını büyük ölçüde belirledi.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Kasımpaşa mücadelesinde ağrılarından dolayı forma giyemeyen Djiku, cumartesi günü Çağlar Söyüncü'nün partneri olacak.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Becao, tekrardan yedek kulübesine geçecek.

Jose Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin derbideki savunma hattı

Sağ bekte de Mert'in oynaması bekleniyor. Karar son idmanda belli olacak.

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