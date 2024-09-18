  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Hazır olacağım

Fenerbahçe'den Manchester United'a geçen sezon transfer olan Altay Bayındır, "Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Hazır olacağım ve eğer şans bulursam kendimi gösterip elimden gelenin en iyisini yapacağım. Geçen yıl uzun süre şans bulamadım. Sadece bir maçta oynadım ve bu benim için yeterli değil ama hayatta her şey olabilir" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hazır olacağım
Fenerbahçe'den Manchester United'a geçen sezon transfer olan Altay Bayındır, "Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Hazır olacağım ve eğer şans bulursam kendimi gösterip elimden gelenin en iyisini yapacağım. Geçen yıl uzun süre şans bulamadım. Sadece bir maçta oynadım ve bu benim için yeterli değil ama hayatta her şey olabilir" dedi.
Türk Telekom
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! Derbide izleyecekler
DİĞER
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran ne söyledi? Amca Salim'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın
Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! G.Saray derbisinde...
F.Bahçe'den flaş karar! 4 futbolcunun sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan G.Saray - G.Antep FK maçının ardından flaş yorum! 00:59
F.Bahçe'den muhteşem rekor! F.Bahçe'den muhteşem rekor! 00:38
Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... 00:31
Muslera’ya 3 maç men Muslera’ya 3 maç men 00:20
Kulübede 7 genç Kulübede 7 genç 00:18
Sakin olun Batsman var Sakin olun Batsman var 00:16
Daha Eski
50 metreden füze 50 metreden füze 00:14
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:11
Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i dağıttı! Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i dağıttı! 00:09
Ataman'dan pankart açıklaması! Ataman'dan pankart açıklaması! 00:09
Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy kararı! 00:09
G.Saray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak G.Saray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak 00:09