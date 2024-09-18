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Hazır olacağım
Fenerbahçe'den Manchester United'a geçen sezon transfer olan Altay Bayındır, "Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Hazır olacağım ve eğer şans bulursam kendimi gösterip elimden gelenin en iyisini yapacağım. Geçen yıl uzun süre şans bulamadım. Sadece bir maçta oynadım ve bu benim için yeterli değil ama hayatta her şey olabilir" dedi.
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