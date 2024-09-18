FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi ilk 11'ini belirlemeye başladı. Portekizli hocanın, kritik müsabakada büyük bir sürpriz yapabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Mourinho'nun idmanlarda Fred, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'tan oluşan orta alan üçlüsünü denediği belirlendi.
Fred'i biraz daha kaleye yakın kullanmayı ve yeni transfer Amrabat'la Galatasaray'a sert bir baskı uygulamayı düşünen tecrübeli teknik adamın kesin kararını cuma günü vereceği öğrenildi.
Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa Szymanski büyük ihtimalle kulübede oturacak.
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Kanatlarda Maximin ve Tadic, ileride Dzeko oynayacak. Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullanması dikkat çekiyor.
61 yaşındaki hoca, ezeli rakibe karşı Paredes, Bove ve Cristante'ye 11'de görev vermişti.
Mourinho'nun Galatasaray'a karşı kontrollü ve defansif tedbirleri ön planda olan bir sistemi tercih edeceği ifade ediliyor.
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