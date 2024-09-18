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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi ilk 11'ini belirlemeye başladı. Portekizli hocanın, kritik müsabakada büyük bir sürpriz yapabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Kariyeri boyunca büyük maç performansı ile ön plana çıkan Mourinho'nun Sarı-Kırmızılılar'a karşı sürpriz hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

SERT BASKI UYGULAYACAK

Takvim'in haberine göre Portekizli hoca dev maçta sahaya fizik gücü çok yüksek bir takım sürmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Mourinho'nun idmanlarda Fred, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat'tan oluşan orta alan üçlüsünü denediği belirlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Fred'i biraz daha kaleye yakın kullanmayı ve yeni transfer Amrabat'la Galatasaray'a sert bir baskı uygulamayı düşünen tecrübeli teknik adamın kesin kararını cuma günü vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Eğer Amrabat 11'de sahaya çıkarsa Szymanski büyük ihtimalle kulübede oturacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

SZYMANSKI YEDEK KALABİLİR

Kanatlarda Maximin ve Tadic, ileride Dzeko oynayacak. Mourinho'nun Roma'nın başında çıktığı son iki Lazio derbisinde de 3 defansif merkezi aynı anda kullanması dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

61 yaşındaki hoca, ezeli rakibe karşı Paredes, Bove ve Cristante'ye 11'de görev vermişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Mourinho'nun Galatasaray'a karşı kontrollü ve defansif tedbirleri ön planda olan bir sistemi tercih edeceği ifade ediliyor.

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