FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! Galatasaray derbisinde...

Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Kariyeri boyunca büyük maç performansı ile ön plana çıkan Mourinho'nun Sarı-Kırmızılılar'a karşı sürpriz hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.