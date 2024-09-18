Başkan'a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Fenerbahçe, 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde tarih yatan Fenerbahçe, milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir.

Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Fenerbahçe'mizin başarılarını, Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında F.Bahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum."

VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanım vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizim de uzun zamandır sizinle görüşmeye ihtiyacımız vardı, aralık ayından beri. Bugüne nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kabulde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a imzalı forma hediye etti.