Süper start Jose’den

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligdeki ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Jose, ilk 9 karşılaşmada 2.22'lik puan ortalaması yakalayarak, Manchester United ve Tottenham'daki dönemlerinden daha iyi bir başlangıcı Fenerbahçe'nin başında yaptı.

VATANDAŞLARINI DA GEÇTİ

Jose, ManU'yla ve Tottenham'la çıktığı ilk 9 maçta; 6 galibiyet, 3 yenilgi elde etmişti. Mourinho, ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşlarından da sarı-lacivertlilerin başında daha iyi performans gösterdi. Jesus, ilk 9 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik 1 yenilgi yaşamıştı. Pereira, ilk döneminde 5 galibiyet, 2 yenilgi 2 beraberlik, ikinci döneminde ise Jose'yle aynı sayıda galibiyet, mağlubiyet yaşadı. Ancak Jose'nin takımı, Pereira'nınkinden 6 gol fazla attı.