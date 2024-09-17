  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Süper start Jose’den

Mourinho, Fenerbahçe’deki ilk 9 maçında 2.22’lik ortalama tutturdu ve Manchester United ile Tottenham’daki döneminden daha iyi başlangıç yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper start Jose’den

Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligdeki ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Jose, ilk 9 karşılaşmada 2.22'lik puan ortalaması yakalayarak, Manchester United ve Tottenham'daki dönemlerinden daha iyi bir başlangıcı Fenerbahçe'nin başında yaptı.

VATANDAŞLARINI DA GEÇTİ

Jose, ManU'yla ve Tottenham'la çıktığı ilk 9 maçta; 6 galibiyet, 3 yenilgi elde etmişti. Mourinho, ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşlarından da sarı-lacivertlilerin başında daha iyi performans gösterdi. Jesus, ilk 9 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik 1 yenilgi yaşamıştı. Pereira, ilk döneminde 5 galibiyet, 2 yenilgi 2 beraberlik, ikinci döneminde ise Jose'yle aynı sayıda galibiyet, mağlubiyet yaşadı. Ancak Jose'nin takımı, Pereira'nınkinden 6 gol fazla attı.

G.Saray'da imza sırası onda! Maaşına zam yapılacak
F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!
DİĞER
Pazartesileri Karadut günü! 'Karadut'un yayın tarihi belli oldu
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge mi?
G.Saray 5'te 5 peşinde! İşte Buruk'un Gaziantep FK maçı 11'i
Buruk'tan radikal karar! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! 00:39
Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! 23:59
Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! 23:55
Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! 23:52
Fener'in gözü Cimbom'un rekorunda! Fener'in gözü Cimbom'un rekorunda! 23:47
Lazio evinde kazandı! Lazio evinde kazandı! 23:45
Daha Eski
F.Bahçe'den dev rekor! F.Bahçe'den dev rekor! 23:05
Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... Dursun Özbek'ten flaş karar! Derbi öncesi... 23:05
Fatih Terim: Gitmesi sürpriz değil Fatih Terim: Gitmesi sürpriz değil 23:05
TFF'den flaş açıklama! TFF'den flaş açıklama! 23:05
F.Bahçe'yi derbide bekleyen büyük tehlike! F.Bahçe'yi derbide bekleyen büyük tehlike! 23:05
Çeyrek finalde tek Türk takımı Çeyrek finalde tek Türk takımı 23:05