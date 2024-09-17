Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

Bu mücadele öncesi futbolseverler mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de yapılacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maç biletleri henüz satışa çıkmadı.

Ayrıca Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri satışa çıkıyor.

Sarı lacivertli ekibin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile mücadele edeceği mücadelenin Futbol Seremoni Paketleri 17 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te satışa açılacak.