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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi FB-GS maçı biletleri satış tarihi ve fiyatları merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Büyük derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihe odaklandı. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 12:48
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

Bu mücadele öncesi futbolseverler mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de yapılacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maç biletleri henüz satışa çıkmadı.

Ayrıca Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri satışa çıkıyor.

Sarı lacivertli ekibin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile mücadele edeceği mücadelenin Futbol Seremoni Paketleri 17 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te satışa açılacak.

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