Brighton’ın planı harikaydı

Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Ada'daki ilk röportajını The Athletic'e verdi. Ferdi, şunları söyledi: "Fenerbahçe'de ilk sezonda sadece bir maçta oynadım. Bu doğru bir şey diye düşünüyorsunuz. Cocu ile Felemenkçe konuşuyordum, bu yüzden iletişim kolaydı ama iki ya da üç ay sonra Cocu ayrıldı. Hollanda'nın küçük bir şehrinden İstanbul'a gelmek benim için büyük bir adımdı ve kolay değildi.

YETENEKLERİME İNANDIM

Yeni bir takım, yeni oyun tarzı, her şey yeniydi. Bu yüzden uyum sağlamak adına zamana ihtiyacım vardı. Başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Niteliklerime ve yeteneklerime inanmaya devam ettim ve sonunda her şey yolunda gitti. Türkiye ile Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra daha büyük bir lige adım atmanın, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Yani plan harikaydı. Açıklamalar da çok netti. Burada olduğum için çok mutluyum."

OYUN YÖNETİMİ ÖĞRENDİM

Ferdi Kadıoğlu: "Jose, gerçekten her şeyi kazanmak istiyor, en önemli şey bu ve bunu yapmak için bazı numaraları var. Ondan öğrendiğim en büyük ders oyun yönetimi. Fabian da bahsetti. Eğer 1-0 öndeyseniz ya da sıkışık bir maçsa, bazı durumlarda akıllı davranmak gibi."

FUTBOLLA YATIP KALKIYORLAR

F.Bahçe, taraftarından da övgüyle bahseden Ferdi, "Altı yıl boyunca Fenerbahçe'deydim. Orada taraftalar beni seviyor, ben kulübü gerçekten seviyorum. O taraftarlar önünde oynamak inanılmazdı, özellikle de büyük maçlarda. Futbolla uyuyorlar ve futbolla uyanıyorlar" dedi.