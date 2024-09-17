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Haberler Fenerbahçe

10’un adı tadic

5 maçta 6 gole direkt katkı sağlayan Sırp yıldız, son 10 sezondaki en iyi ikinci lig başlangıcını tekrarladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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10’un adı tadic

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0'la geçerken maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan isim Dusan Tadic'ti... Yaşı ilerlemesine rağmen performansında düşüş yaşamayan Sırp yıldız, ligdeki ilk 5 maçta 6 gollük katkı sağladı. Adana Demir ve Göztepe karşılaşmalarını boş geçen tecrübeli oyuncu, Alanya, Çaykur Rize ve Kasımpaşa mücadelelerinde ise toplamda 3 gol, 3 asistle oynadı. Tadic, bu performansıyla da son 10 sezondaki en iyi ikinci lig başlangıcını yineledi. 35 yaşındaki futbolcu, bu dönem içinde en iyi başlangıcı 2019-20 sezonunda Ajax'la yaptı. Tadic, o dönem ilk 5 maçta; 5 gol, 5 asistle oynadı. Sonrasında ise 2021-22 sezonunun ilk 5 karşılaşmasında 3 gol, 3 asist yaptı. Dusan Tadic, bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 3 asist yapmıştı. Sırp oyuncu, bu sezonki 9 maçta Fenerbahçe'ye 9 gollük katkı verdi.

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