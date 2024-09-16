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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde yaşanan o durum, teknik direktör Jose Mourinho'yu bir hayli endişelendiriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 13:31
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray derbisinde...

Kritik maçta ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray derbisinde...

Bu karşılaşma öncesi iki takımdan da sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe son olarak ligin 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray derbisinde...

Kanarya rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken derbi öncesi mora buldu. Maçta yaşanan o gelişme ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli korkuttu.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray derbisinde...

Galatasaray derbisi öncesi gözler Mert Müldür'e çevrildi. 81'de sakatlanarak kenara gelen başarılı sağ bek, riske edilmedi. Osayi Samuel de sakat olduğu için sarı-lacivertlilerde maçın kalan bölümünde sol stoper olan genç Yusuf Akçiçek forma giydi.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray derbisinde...

Mert Müldür'ün olası bir durumda derbide forma giyemeyecek olması halinde sağ bek mevkisi için kimin görev alacağı kafalarda soru işareti haline geldi.

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