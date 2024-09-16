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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Paşa'sı Tadic

Dusan Tadic, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin baş mimarıydı. 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 35 yaşındaki oyuncu, son üç lig maçında da 3 gol, 3 asiste ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'nin Paşa'sı Tadic

Geçen sezon sergilediği performansla tüm sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Dusan Tadic, bu sezon da bıraktığı yerden devam ediyor. Adana Demirspor ve Göztepe maçlarını boş geçen Sırp oyuncu, sonrasında ise vites yükselti... 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinde bu sezonki ilk skor katkısını 2 asistle yapan Tadic, Corendon Alanyaspor karşısında da ilk gollerini attı.

ÖNCE ASİST SONRA GOL

Fenerbahçe, Akdeniz ekibini 3-0'la geçerken gollerin 2'si Tadic'ten gelmişti. 35 yaşındaki oyuncu, dünkü Kasımpaşa maçına da damga vurdu. Önce Allan Saint-Maximin'in attığı golün asistini yapan Sırp yıldız, 39'da ise kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve 2-0 kazanılan karşılaşmanın baş mimarı oldu. Tadic, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde oynanan 4 karşılaşmada da 3 defa arkadaşlarına gol pası vermişti.

SKOR GÜZEL TAKIMI BEĞENMEDİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa galibiyetinin ardından öğrencilerine göndermede bulundu. Maçı kazandıklarını ancak oyunu kaybettiklerinin altını çizen Portekizli, şunları söyledi: "İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için. Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik."

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