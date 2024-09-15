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Haberler Fenerbahçe

Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI İZLE (Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 18:10 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 18:20
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Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI İZLE (Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı anlatım)

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Da Costa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

43. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 43. kez rakip oldu.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 106 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

DEPLASMANDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 18'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 55 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA 9 KEZ KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

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