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Haberler Fenerbahçe

Dzeko çok formda

Sezona gollerle başlayan Edin Dzeko, milli takım arasını da boş geçmedi. Deneyimli forvet, Bosna Hersek Milli Takımı ile de ağları havalandırmasını bildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Dzeko çok formda

Milli takım arasının ardından yeniden lige dönecek olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun form grafiği dikkatlerden kaçmıyor. 2024-2025 sezonuna ligde ve Avrupa'da çıktığı 8 maçta attığı 8 golle çok iyi bir başlangıç yaparak giren Dzeko, milli takım arasını da boş geçmedi. Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla Hollanda'ya karşı bir gol atan 38 yaşındaki forvet, bu sezon sahaya çıktığı 10 resmi maçta 9 gole ulaşmış oldu. Bosna Hersekli yıldız Fenerbahçe ve milli takımda 3 de asist yaptı. Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlarda Jose Mourinho'nun en büyük kozu olacak.

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