Derbi provası

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hata yapmak istemiyor. Gelecek hafta sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak sarı-lacivertliler, bu haftayı 3 puanla geçmeyi hedefliyor. Ligde 31 maçtır yenilmeyen ve bu sezon oynadığı ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi aynı zamanda yoğun bir fikstüre girecek.

AVRUPA LİGİ DE BAŞLAYACAK

Kasımpaşa maçı sonrası gelecek hafta Galatasaray ile 21 Eylül Cumartesi günü kritik bir derbi oynayacak Fenerbahçe, hemen akabinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarına başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı ağırlayacak. Süper Ligde ve Avrupa Ligi'ndeki kritik maçlar öncesi bugünkü Kasımpaşa deplasmanı Fenerbahçe için büyük bir önem kazanmış durumda.

REKABETTE 43. RANDEVU BUGÜN

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, bugün yapılacak maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın daha önce oynadığı 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarılacivertli takım bu mücadelelerde 106 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

DEPLASMANDA FARK YARATTI

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Süper Lig'de bugüne kadar 20 defa deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 18'ini sarı-lacivertli takım kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla sahadan ayrıldı. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda hiç beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe'nin deplasmanda kaydettiği 55 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.

ARKA ARKAYA 9 GALİBİYET

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, sadece 1 maçı Kasımpaşa kazandı. Sarı-lacivertli takım bu 10 karşılaşmada rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

SÜPER LİG'DE MUHTEŞEM SERİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle tarihe geçti. Geçen sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle bitiren Fenerbahçe, bu sezon da fire vermedi. Sarı-lacivertliler, son 31 lig maçında 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı. Son yenilgi Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı alındı.

SOFYAN AMRABAT FORMA BEKLİYOR

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye katılan isimlerden Sofyan Amrabat bugünkü Kasımpaşa mücadelesinde Jose Mourinho'dan forma bekliyor. Amrabat, sezon öncesi Fiorentina ile hazırlık kampı geçirip Serie A ve Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Deneyimli orta saha, Fas Milli Takımı ile de Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer yeni transfer Filip Kostic ise maç ve antrenman eksiği nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı program uyguladı. Kostic bugün kadroda olmayacak.

SON YEDİ MAÇINI KAZANDI

İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 7 maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihindeki en uzun seriyi yakaladı. Sarı-lacivertli ekip söz konusu karşılaşmalarda İstanbul'lu rakiplerine karşı tam 19 gol kaydetti. Fenerbahçe geçen sezondan beri Galatasaray, Beşiktaş, İstanbulspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve Pendikspor'a karşı hep kazandı.

GÖZLER DJİKU'YA ÇEVRİLDİ

Kasımpaşa maçı öncesi gözler sakatlığını yeni atlatan Alexander Djiku'ya çevrildi. Ganalı stoperin henüz hazır olmadığı bildirildi. Djiku'nun gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde hazır hale gelmesi bekleniyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

KASIMPAŞA: WINCK, OPOKU, YASİN, RODRIGUES, GÖKHAN, SADIKU, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, BEN OUANES, FALL

FENERBAHÇE: LIVAKOVIC, MERT, ÇAĞLAR, BECAO, OOSTERWOLDE, AMRABAT, FRED, SZYMANSKI, SAINT-MAXIMIN, TADIC, DZEKO