TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

"NEREDE OYNAYACAĞINA KARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR" El Loco y el Cuerdo adlı YouTube kanalına konuşan Riquelme, "Bir oyuncumuz Avrupa'dan teklif alırsa, kulübümüz buna yanıt verecektir. Medina nerede oynayacağına karar vermeye çalışıyor. Eğer bir oyuncunun sözleşmesi varsa bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir.