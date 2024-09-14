TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 13 Eylül Cuma günü itibarıyla sona eren yaz transfer döneminin en aktif takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'nin, ocak ayında gerçekleşecek Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme, 22 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin transfer süreci en çok konuşulan isimlerin başındaysa Cristian Medina geliyor.
Fred'e alternatif arayan sarı-lacivertliler, Arjatinli oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin bu transfer için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli+sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyeceği iddia edilmişti.
Kanarya'nın genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ancak yapılan anlaşma gereği Medina'nın ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü.
Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Cristian Medina transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"NEREDE OYNAYACAĞINA KARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"
El Loco y el Cuerdo adlı YouTube kanalına konuşan Riquelme, "Bir oyuncumuz Avrupa'dan teklif alırsa, kulübümüz buna yanıt verecektir. Medina nerede oynayacağına karar vermeye çalışıyor. Eğer bir oyuncunun sözleşmesi varsa bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir.
"SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR"
"Oyuncu ayrılmaya karar verdi diyorlar. Medina'nın sözleşmesi devam ediyor. Medya oyuncuları öyle bir duruma soktu ki sanki oyuncular kulüplerin sahibiymiş gibi görünüyor. 'X oyuncu ayrılmaya karar verdi' demek moda oldu." ifadelerini kullandı.
Cristian Medina, bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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