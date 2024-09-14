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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 13 Eylül Cuma günü itibarıyla sona eren yaz transfer döneminin en aktif takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'nin, ocak ayında gerçekleşecek Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Arjantin ekibinin başkanı Juan Roman Riquelme, 22 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 13:39
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 2024 yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Tam 8 transfer yapan sarı-lacivertliler, yaptığı yıldız transferleriyle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Kanarya'da özellikle Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic transferleri gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer süreci en çok konuşulan isimlerin başındaysa Cristian Medina geliyor.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Fred'e alternatif arayan sarı-lacivertliler, Arjatinli oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin bu transfer için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli+sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyeceği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Kanarya'nın genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ancak yapılan anlaşma gereği Medina'nın ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Cristian Medina transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

"NEREDE OYNAYACAĞINA KARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"

El Loco y el Cuerdo adlı YouTube kanalına konuşan Riquelme, "Bir oyuncumuz Avrupa'dan teklif alırsa, kulübümüz buna yanıt verecektir. Medina nerede oynayacağına karar vermeye çalışıyor. Eğer bir oyuncunun sözleşmesi varsa bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

"SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR"

"Oyuncu ayrılmaya karar verdi diyorlar. Medina'nın sözleşmesi devam ediyor. Medya oyuncuları öyle bir duruma soktu ki sanki oyuncular kulüplerin sahibiymiş gibi görünüyor. 'X oyuncu ayrılmaya karar verdi' demek moda oldu." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Cristian Medina, bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Boca Juniors'tan resmi açıklama geldi! Medina ve Fenerbahçe...

22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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