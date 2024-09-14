Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren sarı lacivertliler derbi öncesi hata yapmak istemiyor. Sakatlıkları bulunan Djiku ve Osayi kadroda yerini alamayacak. Fenerbahçe'nin yeni transferleri ise Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda sahne alacak. Jose Mourinho Kasımpaşa maçı kadrosunu belirledi. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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DEPLASMANDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bu maçların 18'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.
Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.
Fenerbahçe'nin attığı 55 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.
2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.
İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.
Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA 9 KEZ KAZANDI, 1 KEZ KAYBETTİ
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı.
Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Livakovic, Oosterwolde, Becao, Çağlar, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
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