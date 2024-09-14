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Haberler Fenerbahçe

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Maç fazlasıyla liderliğini sürdüren sarı lacivertliler derbi öncesi hata yapmak istemiyor. Sakatlıkları bulunan Djiku ve Osayi kadroda yerini alamayacak. Fenerbahçe'nin yeni transferleri ise Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda sahne alacak. Jose Mourinho Kasımpaşa maçı kadrosunu belirledi. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 15:02
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Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 43. kez rakip olacak.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 106 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

DEPLASMANDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Bu maçların 18'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe'nin attığı 55 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA 9 KEZ KAZANDI, 1 KEZ KAYBETTİ

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Mourinho'dan kadroda büyük değişim! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

Livakovic, Oosterwolde, Becao, Çağlar, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

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