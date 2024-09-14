FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."
Fenerbahçe'nin, Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Daniele Prade, 28 yaşındaki yıldızın sarı lacivertlilere transferine ilişkin önemli bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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"Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.
Öte yandan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.
Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, Amrabat ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Fiorentinanews'te yer alan habere göre; Prade, "Amrabat'ın durumu soru işaretiydi"
"Biz onu takımda tutmak istiyorduk"
"O da takımda kalma düşüncesindeydi"
"Ancak sonra yaşanan değişimler fikrini değiştirmesine neden oldu"
"Mali açıdan aldığı teklif onu memnun etti ve ayrıldı" şeklinde konuştu.
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