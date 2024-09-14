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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

Fenerbahçe'nin, Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Daniele Prade, 28 yaşındaki yıldızın sarı lacivertlilere transferine ilişkin önemli bir itirafta bulundu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 14:43
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Kubilay Açıkgün
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

Fenerbahçe'nin, İtalya Ligi takımlarından Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Fiorentina'da forma giyen Fas milli takım oyuncusu Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Sofyan Amrabat. Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

"Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

Öte yandan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, Amrabat ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

Fiorentinanews'te yer alan habere göre; Prade, "Amrabat'ın durumu soru işaretiydi"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

"Biz onu takımda tutmak istiyorduk"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fiorentina'dan Amrabat itirafı! "Kalmak istiyordu ancak..."

"O da takımda kalma düşüncesindeydi"

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