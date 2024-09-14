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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gözdesi olan ancak sarı-lacivertli kulüpte kalan Jayden Oosterwolde'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 07:06
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FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden biri olan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Takvim'in haberine göre, yükselen performansı sonrası Hollanda'nın geniş oyuncu havuzuna dahil edilen yıldız oyuncunun Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde milli takım yetkilileri tarafından izleneceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Yıldız futbolcunun Galatasaray karşısında sergileyeceği performansa göre ekim ayındaki milli maçların kadrosuna çağrılıp çağrılmayacağı da belli olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Oosterwolde için yaz transfer döneminde farklı ülkelerdeki çok sayıda kulüpten teklif gelmiş ancak Mourinho'nun talebiyle bu teklifler kabul edilmemişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 maça çıkan Oosterwolde söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler

Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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