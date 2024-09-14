FENERBAHÇE HABERİ - Oosterwolde'ye müjdeli haber! Galatasaray derbisinde izleyecekler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gözdesi olan ancak sarı-lacivertli kulüpte kalan Jayden Oosterwolde'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 07:06
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Oosterwolde için yaz transfer döneminde farklı ülkelerdeki çok sayıda kulüpten teklif gelmiş ancak Mourinho'nun talebiyle bu teklifler kabul edilmemişti.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 maça çıkan Oosterwolde söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.
Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
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