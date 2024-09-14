FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcı, pazar günü oynanacak mücadele öncesi 2 yıldızını kulübeye çekme kararı aldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Fransız yıldızın kızağa çekilmesinin başlıca sebeplerinden biri ise savunma yardımını yeteri kadar yapmaması.
Jose, Maximin'in yerine ise geldiği günden bu yana sağ kanatta forma verdiği Tadic'i çekecek.
Sırp yıldızın orijinal mevkiine geçmesiyle sağ kanatta ise İrfan Can'ın şans bulacağı kaydedildi.
Mourinho'nun orta sahada da değişikliğe gideceği ve İsmail'in yerine Amrabat'ı 11'de değerlendireceği konuşuluyor.
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