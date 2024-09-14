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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcı, pazar günü oynanacak mücadele öncesi 2 yıldızını kulübeye çekme kararı aldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan ve zirvede yer alan Fenerbahçe, 5'inci hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor

Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu zorlu deplasmanda Alanyaspor karşılaşmasına göre; ilk 11'de revizyon yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor

Tecrübeli çalıştırıcının özellikle yeni transfer Allan Saint-Maximin'i bu maçta yedek soyundurması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor

Fransız yıldızın kızağa çekilmesinin başlıca sebeplerinden biri ise savunma yardımını yeteri kadar yapmaması.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor

Jose, Maximin'in yerine ise geldiği günden bu yana sağ kanatta forma verdiği Tadic'i çekecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan büyük revizyon! 2 yıldız yedeğe çekiliyor

Sırp yıldızın orijinal mevkiine geçmesiyle sağ kanatta ise İrfan Can'ın şans bulacağı kaydedildi.

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