Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet bir kez daha transfere yansıdı. Sarı-lacivertliler, Filip Kostic'in ardından sarı-kırmızılıların elinden o yıldızı da kapmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
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Fransız ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Jose Mourinho da oyuncuyla bir telefon trafiği gerçekleştirdi.
Sözleşmesi 2028'de bitecek oyuncu için yapılan teklif; satın alma opsiyonlu kiralama. Transfer gün içinde netleşecek.
90'AR DAKİKA OYNADI
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexsandro, Lille formasıyla, bu sezon 7 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 90'ar dakika süre aldı.
Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'yle oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu maçlarında da ilk 11'de yer almış ve karşılaşma sonuna kadar sahada kalmıştı.
JOSE ELEMEDE BEĞENDİ
Jose, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynadığı Lille maçlarında Alexsandro'nun performansını beğenmişti.
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