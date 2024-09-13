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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet bir kez daha transfere yansıdı. Sarı-lacivertliler, Filip Kostic'in ardından sarı-kırmızılıların elinden o yıldızı da kapmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Filip Kostic'le kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, transferin son gününde bir bomba daha patlatmak üzere harekete geçti.

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Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Jose Mourinho'nun stoper talebi doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexsandro için Lille'e resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

5'İNCİ OYUNCU OLACAK

Geçen sezon Fred ve Szymanski'yi ezeli rakibinin elinden kapan, bu sezon ise Oğuz Aydın ile Kostic'i Galatasaray'a bırakmayan sarı-lacivertliler, Alexsandro'yla Aslan'a bir çalım daha atmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Fransız ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Jose Mourinho da oyuncuyla bir telefon trafiği gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Sözleşmesi 2028'de bitecek oyuncu için yapılan teklif; satın alma opsiyonlu kiralama. Transfer gün içinde netleşecek.

Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

90'AR DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexsandro, Lille formasıyla, bu sezon 7 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 90'ar dakika süre aldı.

Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'yle oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu maçlarında da ilk 11'de yer almış ve karşılaşma sonuna kadar sahada kalmıştı.

Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

JOSE ELEMEDE BEĞENDİ

Jose, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynadığı Lille maçlarında Alexsandro'nun performansını beğenmişti.

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