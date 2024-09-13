Fenerbahçe'den Kostic sonrası Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!

Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Filip Kostic'le kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, transferin son gününde bir bomba daha patlatmak üzere harekete geçti.