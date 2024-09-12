  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Muhteşem kanatlar

Dusan Tadic’i sağ kanatta kullanan Portekizli teknik direktör, sol kanatta ise Saint-Maximin’in yanına Filip Kostic’i ekledi. İrfan Can Kahveci de başarılı hocanın en güçlü alternatifi olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem kanatlar

Fenerbahçe'de Filip Kostic hamlesiyle beraber kanatlar daha da güçlendi. Teknik Direktör Jose Mourinho, sezon başından itibaren sağ kanatta Dusan Tadic ve sol kanatta Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi. Kostic transferiyle beraber hem savunma beki hem de hücum kanatları alternatif kazanmış oldu. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci de Jose Mourinho'nun en önemli kanat kozlarından biri olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda sezon başında transfer ettiği genç yıldız Oğuz Aydın da joker gibi görülüyor. Oğuz Aydın hem sol kanat hem de sağ kanat için alternatif olduğu aktarılıyor. Zaman zaman 3'lü savunmaya da dönecek olan Mourinho'nun Osayi Samuel, Mert Müldür, Oosterwolde gibi isimleri de değerlendireceği belirtiliyor. Hücumda kanatlardaki etkinliğin rakibe ve maçın önemine göre değişeceği bildirildi.

Lewa'dan Zalewski'ye: G.Saray'ı sakın...
F.Bahçe'ye Juve'den bir yıldız daha!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...
Yüksel Güran ve Salim Güran'ın ilişkisi mi var? İtirafçı nasıl yakalandı?
Medina F.Bahçe için dev teklifi reddetmiş!
G.Saray'dan orta saha harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! G.Saray Ebimbe için gemileri yaktı! 00:11
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 00:11
Arda Güler'den EA FC puanına tepki! Arda Güler'den EA FC puanına tepki! 00:11
Uşakspor farklı turladı! Uşakspor farklı turladı! 00:11
Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti! 00:11
Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri Kırıkkale FK 90+'da turladı! İşte maçın golleri 00:11
Daha Eski
Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! Cicaldau'nun bonservis bedeli belli oldu! 00:11
Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 00:11
Cherki'den G.Saray'a yanıt! Cherki'den G.Saray'a yanıt! 00:11
Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! Doğan: Osimhen Trabzonspor'a önerildi! 00:11
Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Sadio Mane gelişmesi! 00:11
F.Bahçe'ye gençlik aşısı! F.Bahçe'ye gençlik aşısı! 00:11