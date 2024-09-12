Muhteşem kanatlar

Fenerbahçe'de Filip Kostic hamlesiyle beraber kanatlar daha da güçlendi. Teknik Direktör Jose Mourinho, sezon başından itibaren sağ kanatta Dusan Tadic ve sol kanatta Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi. Kostic transferiyle beraber hem savunma beki hem de hücum kanatları alternatif kazanmış oldu. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci de Jose Mourinho'nun en önemli kanat kozlarından biri olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda sezon başında transfer ettiği genç yıldız Oğuz Aydın da joker gibi görülüyor. Oğuz Aydın hem sol kanat hem de sağ kanat için alternatif olduğu aktarılıyor. Zaman zaman 3'lü savunmaya da dönecek olan Mourinho'nun Osayi Samuel, Mert Müldür, Oosterwolde gibi isimleri de değerlendireceği belirtiliyor. Hücumda kanatlardaki etkinliğin rakibe ve maçın önemine göre değişeceği bildirildi.