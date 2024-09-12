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Haberler Fenerbahçe

Kasımpaşa hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Kasımpaşa ile oynayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Milli oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Kasımpaşa hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Kasımpaşa ile oynayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Milli oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.
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