DİĞER
Kasımpaşa hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Kasımpaşa ile oynayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Milli oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.