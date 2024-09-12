İsmail Yüksek hayranlığı

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek, performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız ile UEFA Uluslar Ligi'nde çok iyi bir görüntü çizen İsmail, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig takımlarının gözdesi olan 25 yaşındaki futbolcuyla son olarak Portekiz'in Benfica takımı da ilgilenmeye başladı. Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Benfica, Türkiye-İzlanda maçında İsmail Yüksek'in performansını da beğendi. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lange'nin milli futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi. Devre arası transfer döneminde İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı belirtildi.