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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

Kadrosuna birçok önemli yıldızı dahil eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler Bundesliga'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 11:26
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

Kadrosuna son olarak Filip Kostic'i dahil eden sarı lacivertliler, transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

Kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla adından söz ettiren Fenerbahçe, takımdaki genç oyuncu sayısını da antırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu listesine eklediği belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

Kanarya'nın 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu yakın takibe aldığı ve yeni sezonda girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

7 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Umut'un kontratı 2028'de bitecek.

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