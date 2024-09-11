TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!
Kadrosuna birçok önemli yıldızı dahil eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler Bundesliga'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu listesine eklediği belirlendi.
Kanarya'nın 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu yakın takibe aldığı ve yeni sezonda girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.
7 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Umut'un kontratı 2028'de bitecek.
Genç yetenek geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da 21 maça çıktı.
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