TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi!

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu listesine eklediği belirlendi.

Kanarya'nın 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu yakın takibe aldığı ve yeni sezonda girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.