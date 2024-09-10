Jose'den revizyon

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda taktik çalışma üzerinde duruldu. Portekizli çalıştırıcı, eksiklere rağmen yavaş yavaş da olsa ilk 11'ini belirlemeye başladı. 61 yaşındaki teknik adamın, Kasımpaşa mücadelesinin 11'inde radikal değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.

İRFAN DÖNÜYOR

Jose Mourinho'nun özellikle son haftalardaki performansını yetersiz bulduğu yeni transfer Allan Saint- Maximin'i karşılaşmaya yedek başlatması bekleniyor. Maximin'in yerine ise sol kanatta Dusan Tadic'e forma vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcının sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'yi 11 başlatması gündemde. Savunmada Osayi'nin yokluğunda yine Mert Müldür görev yapacak. Oosterwolde, Çağlar ve Djiku değişmeyecek.