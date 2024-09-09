TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, o ismi devre arasına kadar kadroda tutmaya karar verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
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Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'de son olarak o isimle ilgili flaş bir karar verdi.
SAMET AKAYDIN'A SON ŞANS
Mourinho, A Milli Takım'a seçilen Samet Akaydın'a son bir şans verme kararı aldı.
Portekizli çalıştırıcı, milli maçlar sonrasında tecrübeli stoperi deneyecek. Eğer istenilen performansı alamazsa; devre arasında yollarını ayıracak.
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