Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, o ismi devre arasına kadar kadroda tutmaya karar verdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 15:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...

Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...

Sarı lacivertliler son olarak Sırp yıldız Filip Kostic'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...

Kanarya'da yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'de son olarak o isimle ilgili flaş bir karar verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...

SAMET AKAYDIN'A SON ŞANS

Mourinho, A Milli Takım'a seçilen Samet Akaydın'a son bir şans verme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Mourinho'dan o isme son şans! Milli ara sonrası...

Portekizli çalıştırıcı, milli maçlar sonrasında tecrübeli stoperi deneyecek. Eğer istenilen performansı alamazsa; devre arasında yollarını ayıracak.

F.Bahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi G.Saray'a
A Milli Takım İzlanda maçında galibiyet için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç bugün! Bugün hangi mücadeleler var, hangi kanalda ve saat kaçta?
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı: İşte masadaki konular
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek
G.Saray'da o isim Mehmet Topal'ın takımına gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi! İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi! 16:07
Mourinho'dan o isme son şans! Mourinho'dan o isme son şans! 15:57
F.Bahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi G.Saray'a F.Bahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi G.Saray'a 15:46
G.Saray'da o isim Mehmet Topal'ın takımına gidiyor G.Saray'da o isim Mehmet Topal'ın takımına gidiyor 15:38
Derbinin biletleri satışa çıktı Derbinin biletleri satışa çıktı 15:15
"Panathinaikos kolay bir seçim oldu" "Panathinaikos kolay bir seçim oldu" 13:51
Daha Eski
F.Bahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! F.Bahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! 13:50
G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar 13:33
Beşiktaş'ta Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından... Beşiktaş'ta Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından... 13:01
Icardi boğazdan yalı satın alacak! Icardi boğazdan yalı satın alacak! 12:38
İşte Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve... İşte Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve... 12:33
G.Saray'a İtalyan sol bek! G.Saray'a İtalyan sol bek! 12:31