TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de en çok konuşulan konulardan biri orta saha transferi olmuştu.