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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve son olarak Juventus forması giyen Filip Kostic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Cristian Medina ile de anlaşma sağlamış ancak Arjantinli oyuncunun ocak ayında takıma katılması kararlaştırılmıştı. Hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 09:14
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, adı uzun süredir ezeli rakibi Galatasaray ile anılan Juventus'lu futbolcu Filip Kostic'i transfer etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, 31 yaşındaki sol kanadın kiralık transferi için İtalyan ekibi ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de en çok konuşulan konulardan biri orta saha transferi olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, 2024/25 sezonu için orta sahasını iki takviye ile güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, 6 numara bölgesi için Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye ikinci takviyesiyse Cristian Medina oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Yönetim, Arjantinli 8 numaranın transferi için Boca Juniors ile 10+5 milyon Euro bonservis bedeli, sonraki satıştan %20 pay ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin %20'sin ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği, 22 yaşındaki futbolcu ocak ayında sarı-lacivertli takıma katılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Sofyan Amrabat ve Cristian Medina hamleleriyle orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

URBANSKI YAKIN TAKİPTE

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin adı Bologna'lı Kacper Urbanski ile anılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'in haberine göre; yönetimin 20 yaşındaki orta alan oyuncusu için herhangi bir transfer girişimi yapmadığı öğrenildi. Ancak Urbanski'nin durumu yakından izleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Kacper Urbanski, bu sezon Serie A'da çıktığı 1 maçta 8 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Polonyalı orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

Urbanski'nin Bologna ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu

20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.

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