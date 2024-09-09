TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve son olarak Juventus forması giyen Filip Kostic'i renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Cristian Medina ile de anlaşma sağlamış ancak Arjantinli oyuncunun ocak ayında takıma katılması kararlaştırılmıştı. Hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de en çok konuşulan konulardan biri orta saha transferi olmuştu.
Sarı-lacivertliler, 2024/25 sezonu için orta sahasını iki takviye ile güçlendirdi.
Kanarya, 6 numara bölgesi için Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye ikinci takviyesiyse Cristian Medina oldu.
Yönetim, Arjantinli 8 numaranın transferi için Boca Juniors ile 10+5 milyon Euro bonservis bedeli, sonraki satıştan %20 pay ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin %20'sin ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı.
İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği, 22 yaşındaki futbolcu ocak ayında sarı-lacivertli takıma katılacak.
Sofyan Amrabat ve Cristian Medina hamleleriyle orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
URBANSKI YAKIN TAKİPTE
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin adı Bologna'lı Kacper Urbanski ile anılmıştı.
Takvim'in haberine göre; yönetimin 20 yaşındaki orta alan oyuncusu için herhangi bir transfer girişimi yapmadığı öğrenildi. Ancak Urbanski'nin durumu yakından izleniyor.
Kacper Urbanski, bu sezon Serie A'da çıktığı 1 maçta 8 dakika süre aldı.
Polonyalı orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Urbanski'nin Bologna ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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