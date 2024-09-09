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Medina için konuşacağız

F.Bahçe'nin gündemindeki Cristian Medina için Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna'dan açıklama geldi: "Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik. Onlar anlayış gösterdiler. Yeni transfer ihtimalimiz olmadığı için çok önemli oyuncumuzu bırakmamız mümkün değil. Konu kapanmadı ve birbirimizle konuşacağız."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Medina için konuşacağız
F.Bahçe'nin gündemindeki Cristian Medina için Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna'dan açıklama geldi: "Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik. Onlar anlayış gösterdiler. Yeni transfer ihtimalimiz olmadığı için çok önemli oyuncumuzu bırakmamız mümkün değil. Konu kapanmadı ve birbirimizle konuşacağız."
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