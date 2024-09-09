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Medina için konuşacağız
F.Bahçe'nin gündemindeki Cristian Medina için Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna'dan açıklama geldi: "Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik. Onlar anlayış gösterdiler. Yeni transfer ihtimalimiz olmadığı için çok önemli oyuncumuzu bırakmamız mümkün değil. Konu kapanmadı ve birbirimizle konuşacağız."
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