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Kostic'i Fener kaptı

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği Filip Kostic için devreye girdi ve dün sportif direktör Mario Branco, işi bitirdi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine böylece bir çalım daha attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Kostic'i Fener kaptı

Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi... Sarı- kırmızılıların bitirmek için büyük uğraş verdiği Filip Kostic için sarı-lacivertliler yeniden devreye girdi ve Juventus teknik direktörü Thiago Motta'nın kadroda düşünmediği Sırp oyuncunun transferini büyük ölçüde bitirdi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, dün hem Kostic'in temsilcisiyle hem de Juventus kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI

Kostic'in Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük etken ise hem vatandaşı Dusan Tadic hem de Jose Mourinho... İkilinin telefonları sonrasında Sırp yıldız karar vermekte zorlanmadı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu dün gece İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 2022'de Frankfurt'tan Juventus'a gelen Kostic, kiralık olarak bu sezon forma giyecek. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu olacak.

Geçen sezon Fred ve Szymanski'yi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu sezon başında ise Oğuz Aydın'ı ezeli rakibine bırakmamıştı. Sarı-lacivertliler şimdi de sarıkırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak için çabaladığı Filip Kostic'i renklerine bağladı. İki sene de rakibine dört çalım attı.

MİLLİ TAKIMDA 64 KEZ OYNADI

Sırbistan Milli Takım formasını ilk olarak U21'deki teknik direktörü Radovan Curcic'in takımın başına geçmesiyle birlikte 2015'te giyen Kostic, şu ana kadar 64 kez maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 bin 112 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu, 3 kez ağları sarstı, 12 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.

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