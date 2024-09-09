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Juventus Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye kiralandığını açıkladı!

Juventus, Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye kiralandığını resmen açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 19:25
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Juventus Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye kiralandığını açıkladı!

Fenerbahçe'nin 8 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Sırp yıldız Filip Kostic için Juventus'tan resmi açıklama geldi.

İtalyan devi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

Juventus'un açıklamasında "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

Juventus'ta iki sezonda 87 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Kostic, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.

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