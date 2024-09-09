FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, takviye çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Başta Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir transferi daha açıkladı.