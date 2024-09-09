FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Filip Kostic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar kiraladığı Sırp futbolcunun transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Anlaşmanın ardından yola çıkan Sırp futbolcu, pazar günü saat 22.45'te İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Filip Kostic'i sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe'de ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Sırp yıldızın transferinin perde arkası ortaya çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılışının ardından sol tarafta sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu.
Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.
MOURINHO ETKİLİ OLDU
Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, Kostic transferinde etkili oldu. Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostic'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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