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FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Filip Kostic'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar kiraladığı Sırp futbolcunun transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 12:33
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FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, takviye çalışmalarına son sürat devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Başta Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir transferi daha açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Kanarya, Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic ve kulübü Juventus ile satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

İSTANBUL'A GELDİ

Anlaşmanın ardından yola çıkan Sırp futbolcu, pazar günü saat 22.45'te İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Filip Kostic'i sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Fenerbahçe'de ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Sırp yıldızın transferinin perde arkası ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılışının ardından sol tarafta sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

MOURINHO ETKİLİ OLDU

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, Kostic transferinde etkili oldu. Portekizli teknik adamın 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşme Kostic'in Fenerbahçe tercihinde önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Filip Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve...

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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