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Diziliş 3-4-1-2

Jose Mourinho, Filip Kostic transferiyle birlikte saha içindeki dizilimi de değiştirecek. Portekizli teknik direktör, 4-2-3-1’den 3-4-1-2’ye dönecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Diziliş 3-4-1-2

Fenerbahçe'nin Filip Kostic transferiyle teknik direktör Jose Mourinho da sistem değişikliğine gidecek. Portekizli teknik adam, 4-2-3-1'den Roma'da oynadığı 3-4-1-2'yle sarı-lacivertlileri oynatacak. Çünkü Filip Kostic, orta saha sol oyuncusu. Sol bekte görev yapması zor. Sistem ve diziliş değişeceği için transfer edildi. Bu sistemde orta sahanın sağında ise Nijeryalı Bright Osayi- Samuel görev yapacak.

DZEKO&NESYRİ FORVETTE

Tecrübeli teknik adam, böylece sol bek performansını beğenmediği Jayden Oosterwolde'yi de sol stoper olarak görevlendirecek. Hollandalı oyuncu, Çağlar ve Djiku'yla birlikte savunmanın göbeğinde yer alacak. Amrabat, Fred ikilisi orta sahanın merkezinde, Szymanski de forvet arkasında olacak. Kaptan Edin Dzeko, En- Nesyri'yle birlikte ileri uçta görev yapacak. Tadic ve Maximin ileri uç rotasyon oyuncuları olacak.

İSMAİL ROTASYONA

Jose Mourinho'nun sistem ve diziliş değişikliğine gidecek olması İsmail Yüksek'e yaramadı. Milli oyuncu, Portekizli'nin 3-4-1-2 diziliminde Sofyan Amrabat'ın rotasyondaki yedeği olacak. İrfan Can Kahveci ve Jose'nin daha önce kadroda düşünmediği Cengiz'in de şans bulması zorlaşacak.

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