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TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslar dahiş 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de sol bek arayışları hız kazandı. Milli yıldızın ayrılığı sonrası bu mevkiyi güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 10:22
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'de milli araya maç fazlasıyla lider giren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Transferde hareketli günler yaşayan sarı-lacivertliler, yılan hikayesine dönen Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Yönetim, Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Fenerbahçe bu transfer için Arjantin ekibine 10+5 milyon dolar bonservis bedeli ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin %20'siyle beraber oyuncunun sonraki satışından %20 payı eski kulübüne ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Sarı-lacivertlilerle 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan 22 yaşındaki futbolcu, ocak ayında takıma dahil olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Sofyan Amrabat ve Cristian Medina transferlerinde mutlu sona ulaşarak orta saha rotasyonunu tamamlayan Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Sol bek pozisyonunda elinde Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan olan sarı-lacivertliler, transfer sezonu sona ermeden kadrosuna kaliteli bir sol bek transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

VICTOR KRISTIANSEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Leicester City forması giyen Victor Kristiansen...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Takvim'in haberine göre Kanarya, 21 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Kristiansen'in adı geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile de anılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Victor Cristiansen, bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 265 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek

Danimarkalı sol bek, gol ve asist katkısı üretemedi.

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