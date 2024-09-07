TRANSFER HABERİ - Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslar dahiş 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de sol bek arayışları hız kazandı. Milli yıldızın ayrılığı sonrası bu mevkiyi güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe bu transfer için Arjantin ekibine 10+5 milyon dolar bonservis bedeli ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin %20'siyle beraber oyuncunun sonraki satışından %20 payı eski kulübüne ödeyecek.
Sarı-lacivertlilerle 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan 22 yaşındaki futbolcu, ocak ayında takıma dahil olacak.
Sofyan Amrabat ve Cristian Medina transferlerinde mutlu sona ulaşarak orta saha rotasyonunu tamamlayan Fenerbahçe'de gözler sol bek transferine çevrildi.
Sol bek pozisyonunda elinde Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan olan sarı-lacivertliler, transfer sezonu sona ermeden kadrosuna kaliteli bir sol bek transfer etmek istiyor.
VICTOR KRISTIANSEN GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin hedefindeki isim ise Leicester City forması giyen Victor Kristiansen...
Takvim'in haberine göre Kanarya, 21 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başladı.
Kristiansen'in adı geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile de anılmıştı.
Victor Cristiansen, bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 265 dakika süre aldı.
Danimarkalı sol bek, gol ve asist katkısı üretemedi.
Kristiansen'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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