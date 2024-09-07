Medina geliyor

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'a imza attırdıktan sonra tamamen Cristian Medina transferine yoğunlaştı. Arjantinli yıldızla anlaşma kısa sürede sağlandı. Ancak Boca Juniors ile orta yol bir türlü bulunamadı. Boca ilk olarak yapılan teklifleri düşük bulup geri çevirdi. Sarı-lacivertliler bunun üzerine Arjantin ekibine istediği gibi bonuslarla 15 milyon dolar ve sonraki satıştan pay önerdi. Bunun kabul edilmesi beklenirken, renktaş kulüp yeniden fikir değiştirdi. Fenerbahçe'ye gelmek isteyen 22 yaşındaki yıldız bu duruma çok sinirlendi ve kulüp başkanı Juan Riquelme ile özel görüşme talep etti. İkili bir araya geldi ve genç futbolcu "Fenerbahçe'nin teklifini kabul edin" talebinde bulundu.

OCAK'TA MI GELECEK, HEMEN Mİ?

Bunun üzerine Riquelme çaresiz kaldı ve Fenerbahçe'ye 'Evet' demek zorunda kaldı. Arjantin basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile 15 milyon dolara anlaşma sağladı. Boca, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarılacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek. Medina'nın ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'ta kalacağı ve Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ancak sarı-lacivertliler futbolcunun hemen gelmesini istiyor ve bunun için girişim yapıyor.

PERFORMANSI

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors'ta 25 müsabakada süre aldı. 22 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Arjantinli futbolcu, takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

OLİMPİYATLARDA OYNADI

Cristian Medina, Arjantin Milli Takımı'nın Paris Olimpiyatları'ndaki kadrosunda yer aldı. 4 maçta da 90 dakika görev yapan Medina'yı Jose Mourinho burada canlı gözle izleyip beğendi.

KAZANÇ SAĞLANACAK

Fenerbahçe, Medina'yı aslında bir gelecek olarak görüyor. 22 yaşındaki oyuncudan hem iki yıl içinde faydalanmayı, hem de ardından tangocuyu, 40 milyon euro'lara elden çıkarıp kulübe kazanç sağlamayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİ HAZIR

Fenerbahçe, Cristian Medina'nın sözleşmesini hazırladı. Oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzalanacak ve tangocuya yıllık 2 milyon euro'nun üzerinde bir maaş verilecek. Ayrıca kontratta serbest kalma maddesi de yer alıyor. Boca ile Fenerbahçe anlaşma sağlamış durumda.

SERNA: PARAYI VERİP ALIYORLAR

Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer ettiği Cristian Medina ile ilgili bir açıklama yaptı. TNT Sports'tan Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgili gelen soruya Serna, "Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorlamaya devam ediyor. Çünkü parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar. Ancak futbol böyle bir şey. Yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.