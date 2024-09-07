Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Yıldız futbolcu, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna alınmamıştı.

Nijeryalı oyuncu, ülkesinin Benin ve Ruanda ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmiş ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.