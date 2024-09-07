Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'ye yıldız futbolcu Bright-Osayi Samuel'den kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku yaşanıyor.
Yıldız futbolcu, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna alınmamıştı.
Nijeryalı oyuncu, ülkesinin Benin ve Ruanda ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmiş ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Sakatlığını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki sağ bekten kötü haber geldi.
Milliyet'in haberine göre; Osayi-Samuel, cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yeniden ağrı hissetti.
Nijeryalı futbolcunun durumunun çekilecek MR'ın ardından netleşeceği öğrenildi.
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 maçta 346 dakika süre aldı.
25 yaşındaki yıldız, 1 asistlik bir performans sergiledi.
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