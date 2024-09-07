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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'ye yıldız futbolcu Bright-Osayi Samuel'den kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 16:05
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

15 Eylül Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve liderliğini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Yıldız futbolcu, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Nijeryalı oyuncu, ülkesinin Benin ve Ruanda ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmiş ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Sakatlığını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki sağ bekten kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Milliyet'in haberine göre; Osayi-Samuel, cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yeniden ağrı hissetti.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel şoku!

Nijeryalı futbolcunun durumunun çekilecek MR'ın ardından netleşeceği öğrenildi.

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