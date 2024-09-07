Fenerbahçe'de Omar Fayed Belçika'ya transfer oldu!

Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'in Belçika ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.