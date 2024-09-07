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Fenerbahçe'de Omar Fayed Belçika'ya transfer oldu!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'in Belçika ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 15:09 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 15:21
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Fenerbahçe'de Omar Fayed Belçika'ya transfer oldu!

Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'in Belçika ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.

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