FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu kapatmak için kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler o 2 yıldızı listesine aldı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe başarılı futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı.
Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için temaslarına hız veren Fenerbahçe iki isim üzerinde yoğunlaştı.
Sarı-lacivertli ekip Gent'in İngiliz sol beki Archie Brown için Belçika kulübüyle tekrar masaya oturdu ve son teklifini yaparak beklemeye geçti
Fenerbahçe, Brow'un alternatifi olarak belirlediği diğer aday Owen Wijndal'da da atağa kalktı. Kanarya 24 yaşındaki Wijndal'ın kulübü Ajax'la görüştü.
Ajax teklife sıcak baktı. Kadroda yer bulamayan Hollandalı futbolcu da Türkiye'ye gelmeye hazır.
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