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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu kapatmak için kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler o 2 yıldızı listesine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Kanarya'da kısa süre içerisinde Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Milli yıldız İngiliz ekibi Brighton'un yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Fenerbahçe başarılı futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için temaslarına hız veren Fenerbahçe iki isim üzerinde yoğunlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Sarı-lacivertli ekip Gent'in İngiliz sol beki Archie Brown için Belçika kulübüyle tekrar masaya oturdu ve son teklifini yaparak beklemeye geçti

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Fenerbahçe, Brow'un alternatifi olarak belirlediği diğer aday Owen Wijndal'da da atağa kalktı. Kanarya 24 yaşındaki Wijndal'ın kulübü Ajax'la görüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 2 yıldız isim listede!

Ajax teklife sıcak baktı. Kadroda yer bulamayan Hollandalı futbolcu da Türkiye'ye gelmeye hazır.

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