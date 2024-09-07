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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz basını, üç kulübün peşinde olduğu yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 13:44
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MERT KILIÇ
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 13 Eylül'de sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarına hız verdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

2023/24 sezonunda sadece 1 yenilgi alan ve 99 puan toplayarak tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sezonu 2. sırada tamamlamış ve şampiyonluk hasretine son verememişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Geride bıraktığımız sezon 102 puan toplayarak sezonu zirvede noktalayan Galatasaray üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmiş ve Süper Lig'de en çok puan toplayarak şampiyonluk elde eden takım olmuştu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

2024/25 sezonunda kadrolarına önemli eklemeler yapan ezeli rakipler, dünya çapında ses getiren hamlelere imza attı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Yaz transfer döneminde 8 ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, özellikle Ciro Immobile ve Rafa Silva hamleleriyle ses getirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Ocak ayında takıma katılacak Cristian Medina dahil 8 transfer yapan sarı-lacivertlilerse Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat takviyeleriyle büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha az transfer yapan ve 6 takviyeyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yazın en çok konuşulan hamlesine imza attı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Cimbom, Napoli forması giyen Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olurken, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayarak ses getirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Üç kulüp de 13 Eylül'de sona erecek olan yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam ederken, İngiliz basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

ÜÇ BÜYÜKLERDEN TAVERNIER'E KANCA

HITC'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Rangers forması giyen İngiliz futbolcu James Tavernier'i gündemine aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tavernier transferi için görüşmelere başladığı belirtilirken, Beşiktaş'ı çalıştıran Rangers'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

BAŞAKŞEHİR DE TALİP

Öte yandan 32 yaşındaki sağ bekle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra RAMS Başakşehir, Al-Arabi ve Al-Gharafa'nın da ilgisi olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

James Tavernier, bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 7 maçta 630 dakika süre aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız

Tecrübeli sağ bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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