Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı! İşte gündemdeki yıldız
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz basını, üç kulübün peşinde olduğu yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Geride bıraktığımız sezon 102 puan toplayarak sezonu zirvede noktalayan Galatasaray üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmiş ve Süper Lig'de en çok puan toplayarak şampiyonluk elde eden takım olmuştu.
2024/25 sezonunda kadrolarına önemli eklemeler yapan ezeli rakipler, dünya çapında ses getiren hamlelere imza attı.
Yaz transfer döneminde 8 ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, özellikle Ciro Immobile ve Rafa Silva hamleleriyle ses getirdi.
Ocak ayında takıma katılacak Cristian Medina dahil 8 transfer yapan sarı-lacivertlilerse Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat takviyeleriyle büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre daha az transfer yapan ve 6 takviyeyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yazın en çok konuşulan hamlesine imza attı.
Cimbom, Napoli forması giyen Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olurken, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlayarak ses getirdi.
Üç kulüp de 13 Eylül'de sona erecek olan yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam ederken, İngiliz basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
ÜÇ BÜYÜKLERDEN TAVERNIER'E KANCA
HITC'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Rangers forması giyen İngiliz futbolcu James Tavernier'i gündemine aldı.
Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Tavernier transferi için görüşmelere başladığı belirtilirken, Beşiktaş'ı çalıştıran Rangers'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.
BAŞAKŞEHİR DE TALİP
Öte yandan 32 yaşındaki sağ bekle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra RAMS Başakşehir, Al-Arabi ve Al-Gharafa'nın da ilgisi olduğu kaydedildi.
James Tavernier, bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 7 maçta 630 dakika süre aldı.
Tecrübeli sağ bek, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Tavernier'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.
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