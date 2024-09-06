TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertliler sürpriz bir ismin peşine düştü. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 14:51 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 14:52
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Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Kızılhan, "Sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz"
"Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz"
"Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun öncülüğünde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir"
"Fenerbahçe'nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir"
"Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum"
"Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
8 NUMARAYA FLAŞ TRANSFER!
Yönetimin 13 Eylül'e kadar özellikle 8 numara pozisyonuna takviye yapmayı planladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Fred ile forma rekabetine girecek bir ismi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin flaş bir yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü.
Kanarya'nın, Galatasaray'ın eski yıldızı için kolları sıvadığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin bu hamleyle birlikte Galatasaray'ın Osimhen bombasını da bir nebze unutturacak bir transfere imza atmayı hedeflediği ileri sürüldü.
Ayrıca yönetimin önemli bir yıldızı kadrosuna katarak transfer planlamasını tamamlamak istediği vurgulandı.
İşte sarı lacivertlilerin transfer gündemine aldığı o futbolcu...
F.BAHÇE'DEN LEMINA BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Lemina'nın ise uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.
31 yaşındaki orta sahanın kariyer planlaması adına son transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı.
Yönetimin, Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi noktalamak istediği iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücretine transferi tamamlamayı planladığı bildirildi.
Öte yandan Gabonlu futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı aktarıldı.
Wolverhampton'da düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Mario Lemina, bu sezon toplam 4 maçta boy gösterdi.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Lemina kariyerinde Lorient, Marsilya, Fulham, Southampton, Juventus ve Nice gibi takımlarda da forma giymişti.
Lemina 2019-2020 yılında ise 1 sezon kiralık olarak Galatasaray'da boy göstermişti.
Ülke milli takımında ise 32 maça çıkan Lemina, 3 golle oynadı.
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