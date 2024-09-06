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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertliler sürpriz bir ismin peşine düştü. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 14:51 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 14:52
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Sarı lacivertliler, Avrupa için listesini tamamlasa da lig için transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Yönetim, 13 Eylül tarihine kadar en az 1 hamle daha yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Kızılhan, "Sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz"

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

"Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz"

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

"Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun öncülüğünde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir"

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

"Fenerbahçe'nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir"

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

"Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum"

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

"Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

8 NUMARAYA FLAŞ TRANSFER!

Yönetimin 13 Eylül'e kadar özellikle 8 numara pozisyonuna takviye yapmayı planladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Fenerbahçe'nin, Fred ile forma rekabetine girecek bir ismi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin flaş bir yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Kanarya'nın, Galatasaray'ın eski yıldızı için kolları sıvadığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Fenerbahçe'nin bu hamleyle birlikte Galatasaray'ın Osimhen bombasını da bir nebze unutturacak bir transfere imza atmayı hedeflediği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Ayrıca yönetimin önemli bir yıldızı kadrosuna katarak transfer planlamasını tamamlamak istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

İşte sarı lacivertlilerin transfer gündemine aldığı o futbolcu...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

F.BAHÇE'DEN LEMINA BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Sarı lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Lemina'nın ise uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

31 yaşındaki orta sahanın kariyer planlaması adına son transferini gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Yönetimin, Wolverhampton ile kısa süre içinde temasa geçeceği ve 13 Eylül'e kadar transferi noktalamak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Sarı lacivertlilerin 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis ücretine transferi tamamlamayı planladığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Öte yandan Gabonlu futbolcuya teknik direktör Jose Mourinho'nun da sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Wolverhampton'da düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Mario Lemina, bu sezon toplam 4 maçta boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz aday! Lemina bombası

1.84 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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