FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Boca Juniors tarafından 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferine dair resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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TNT Sports'tan Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgili gelen soruya Serna, "Henüz elimizde net bir şey yok"
"Çok fazla söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorlamaya devam ediyor"
"Çünkü parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar"
"Kötü durumlarda kalıyorsunuz ama oyunun kuralı da bu"
"Cristian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına ve Boca'da kalacağına eminiz"
"Çok daha fazlası olma potansiyelini taşıyor" cevabını verdi.
Minuto Uno'da yer alan habere göre ise; Juan Roman Riquelme, Meksika'da Uluslararası Futbol Onur Listesi'ne dahil edilme törenine katıldıktan sonra Arjantin'e geri dönecek ve Medina ile görüşecek.
Haberin detayında, Cristian Medina'nın, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile yapacağı görüşmede Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesini ve ayrılığına izin verilmesi talebini ileteceği belirtildi.
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