FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Bence en iyi oyuncularımızdan biri, bizim için ve teknik heyet için çok önemli. Medina da bu takımdaki önemini biliyor." dedi.