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FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Boca Juniors tarafından 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferine dair resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 13:51
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina ile ilgili bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

Serna, "İlk 11'de yer alıyor, harika bir gelişim gösterdi"

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

"Bence en iyi oyuncularımızdan biri, bizim için ve teknik heyet için çok önemli. Medina da bu takımdaki önemini biliyor." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

TNT Sports'tan Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgili gelen soruya Serna, "Henüz elimizde net bir şey yok"

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

"Çok fazla söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorlamaya devam ediyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

"Çünkü parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar"

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

"Kötü durumlarda kalıyorsunuz ama oyunun kuralı da bu"

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

"Cristian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına ve Boca'da kalacağına eminiz"

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

"Çok daha fazlası olma potansiyelini taşıyor" cevabını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

Minuto Uno'da yer alan habere göre ise; Juan Roman Riquelme, Meksika'da Uluslararası Futbol Onur Listesi'ne dahil edilme törenine katıldıktan sonra Arjantin'e geri dönecek ve Medina ile görüşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Medina transferiyle ilgili flaş gelişme! Boca Juniors tarafından açıklama geldi

Haberin detayında, Cristian Medina'nın, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile yapacağı görüşmede Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesini ve ayrılığına izin verilmesi talebini ileteceği belirtildi.

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