Başkandan kulübe servet

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu transfer döneminde kendini geri plana aldı ve vitrini sportif direktör Mario Branco'ya ve asbaşkan Acun Ilıcalı'ya bıraktı. Buna karşın Ali Koç, New York'ta bile transfer için temaslarını devam ettirdi; Branco, Ilıcalı ve Mourinho ile 7/24 görüştü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki isimleri kadroya kazandırmak için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

2 MİLYARA TL'YE YAKIN

Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in yanı sıra kadroya katılan diğer isimler için kasadan tam tamına 49 milyon 560 bin euro (1 milyar 868 milyon TL) para çıktı. Jose Mourinho'nun maaşı da eklenince meblağ daha da artıyor. Sadece Ferdi'nin satışından kazanç sağlanırken, kalan kısım için başkan Ali Koç, elini cebine attı ve kulübe çok büyük kasa kolaylığı sağladı.

HAKEMLER KANGREN

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF ile birlikte Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapısı ve hakemlik müessesini iyileştirmek için ortak çalışma yaptıklarını söyledi. Toplantıda en önemli maddelerden birinin MHK olduğunu belirten Koç, "Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansları, atamalar, hakem yetiştirme, üst klamanlara yükselme, performansa dönük sistemin olmaması" dedi.