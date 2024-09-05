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Savunma bakanı Çağlar

Savunma futboluna bakışıyla dünya futbolunda yeni bir dönem başlatan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki prensi Çağlar Söyüncü... Sezon başında Mourinho'nun isteğiyle 8.5 milyon Euro'ya kadroda tutulan milli futbolcu, bu sezonki sekiz maçın yedisinde stoperdeki ikiliden biriydi. Mourinho, Çağlar'ın hava topu hakimiyeti, sürati ve fizim gücüyle komple bir stoper olarak görüyor. Bu futbolcunun on birde olduğu lig maçlarında Fenerbahçe sadece iki gol yedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Savunma bakanı Çağlar
Savunma futboluna bakışıyla dünya futbolunda yeni bir dönem başlatan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki prensi Çağlar Söyüncü... Sezon başında Mourinho'nun isteğiyle 8.5 milyon Euro'ya kadroda tutulan milli futbolcu, bu sezonki sekiz maçın yedisinde stoperdeki ikiliden biriydi. Mourinho, Çağlar'ın hava topu hakimiyeti, sürati ve fizim gücüyle komple bir stoper olarak görüyor. Bu futbolcunun on birde olduğu lig maçlarında Fenerbahçe sadece iki gol yedi.
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