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İç transfer hamlesi

Yönetim, iç transfer için de harekete geçti. Öncelik İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel'de. 2021 yılının ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan senelik 15 milyon TL'ye imza atmıştı. Milli yıldıza yıllık 50 milyon euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öne sürüldü. İrfan kalmaya hazır. 1.8 milyon euro alan Osayi'ye ise 2 milyon euro önerildi. Ama 26 yaşındaki yıldız 2.5 milyon euro istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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İç transfer hamlesi
Yönetim, iç transfer için de harekete geçti. Öncelik İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel'de. 2021 yılının ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan senelik 15 milyon TL'ye imza atmıştı. Milli yıldıza yıllık 50 milyon euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öne sürüldü. İrfan kalmaya hazır. 1.8 milyon euro alan Osayi'ye ise 2 milyon euro önerildi. Ama 26 yaşındaki yıldız 2.5 milyon euro istiyor.
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