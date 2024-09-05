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Chilwell bombası

Yeni sezon kadrosunu çok büyük ölçüde belirleyen Fenerbahçe’de, 13 Eylül’de tamamlanacak transfer dönemi öncesinde ‘son’ hamleler gerçekleşiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Chilwell bombası

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a gönderen sarı-lacivertliler, sol bek bölgesini Premier Lig'den bir isimle güçlendiriyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin hedefinde Chelsea'nin yıldızı Ben Chilwell var. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki İngiliz sol bek Ben Chilwell ile ilgileniyor.

50.2 MILYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan doğan boşluğu Chilwell ile doldurmak istediği ve Chelsea'nin futbolcuyu sezon sonuna kadar Türkiye'ye kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Chilwell'in tek umudunun Türkiye Ligi olduğu ve Türkiye'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde devre arasına kadar futboldan uzak kalacağı ifade edildi. Chelsea, 2020-21 sezonunun devre arasında Chilwell'i Leicester City'den 50.20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. 28 milyon euro piyasa değerine sahip olan sol bek, sakatlıklar nedeniyle geçen yıl formasından uzun bir süre uzak kalmıştı.

106 MAÇA ÇIKTI

Chelsea ile toplamda 106 resmi maça çıkan Ben Chilwell, 9 gol ve 12 asistle mücadele etti. Leicester City altyapısında yetişen 27 yaşındaki sol bek daha sonra Huddersfield Town'da kiralık olarak forma giydi. Chelsea, tecrübeli sol beki 2020-2021 sezonu başında 50 milyon 200 bin euro'ya aldı.

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