Cevap ver Boca

Arjantin basınından TNT Sports, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors ile görüşmelerini sürdürüyor.

22 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertli takımın yeni bir transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Boca Juniors'un Medina'yı yıl sonuna kadar takımda tutmak istediği belirtildi.

22 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertli takımın yeni bir transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Arjantin ekibinin transfer konusundaki kararını Fenerbahçe'ye birkaç gün içerisinde ileteceği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklifin 15 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay maddelerini sunduğu ifade edilmişti.

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors'ta 25 müsabakada süre aldı.

22 yaşındaki orta saha, bu periyotta 3 gol attı ve 3 de assit yaptı.