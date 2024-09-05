Haberler Fenerbahçe

Cevap ver Boca

Arjantin basınından TNT Sports, Fenerbahçe’nin Cristian Medina için Boca Juniors ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cevap ver Boca

Arjantin basınından TNT Sports, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors ile görüşmelerini sürdürüyor.

22 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertli takımın yeni bir transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Boca Juniors'un Medina'yı yıl sonuna kadar takımda tutmak istediği belirtildi.

22 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertli takımın yeni bir transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Arjantin ekibinin transfer konusundaki kararını Fenerbahçe'ye birkaç gün içerisinde ileteceği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklifin 15 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay maddelerini sunduğu ifade edilmişti.

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors'ta 25 müsabakada süre aldı.

22 yaşındaki orta saha, bu periyotta 3 gol attı ve 3 de assit yaptı.

F.Bahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? TRT 1, TRT Spor, Exxen...
Narin Güran'ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?
Oliveira için büyük tepki!
Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 01:05
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:56
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 00:20
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! 00:19
Cimbom'a transferde üzen haber! Cimbom'a transferde üzen haber! 00:19
Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede 00:19
Daha Eski
Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... 00:19
G.Saray'dan yıldız isme son teklif! G.Saray'dan yıldız isme son teklif! 00:19
İşte Osimhen transferinin maliyeti! İşte Osimhen transferinin maliyeti! 00:19
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 00:19
Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! 00:19
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... 00:19