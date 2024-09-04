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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Bu sezon kadroya katılan ve Mourinho'nun gözüne giremeyen yıldız oyuncu takımdan gönderilecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 10:37
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi listesi vermesi için son 1 günü kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Son olarak Sofian Ambabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de orta saha ve sol bek arayışları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Ferdi'nin Brighton'a satılmasıyla birlikte sol bekte eksiklik yaşayan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Transfer sezonu başlar başlamaz imza attırılan Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

23 yaşındaki oyuncu için menajerine 'kiralık kulüp bul' denildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Levent'in Süper Lig'den bir ekibe sezon sonuna kadar kiralanması gündemde...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Genç sol bek Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece Çaykur Rizespor maçında 10 dakika süre alabildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Piyasa değeri 3 milyon Euro olan oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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