TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Bu sezon kadroya katılan ve Mourinho'nun gözüne giremeyen yıldız oyuncu takımdan gönderilecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ferdi'nin Brighton'a satılmasıyla birlikte sol bekte eksiklik yaşayan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir.
Transfer sezonu başlar başlamaz imza attırılan Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
23 yaşındaki oyuncu için menajerine 'kiralık kulüp bul' denildi.
Levent'in Süper Lig'den bir ekibe sezon sonuna kadar kiralanması gündemde...
Genç sol bek Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece Çaykur Rizespor maçında 10 dakika süre alabildi.
Piyasa değeri 3 milyon Euro olan oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER