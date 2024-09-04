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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın ardından Brezilyalı yıldızı Fred'e alternatif olabilecek bir 8 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'yı gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun transferi için Arjantin ekibine yaptığı yeni teklif ortaya çıktı. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 09:31
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, son olarak Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Kanarya, Faslı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Sofyan Amrabat takviyesiyle 6 numara sorununu çözen Fenerbahçe'de sıra 8 numara transferine geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldıza alternatif bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran yönetim, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Fenerbahçe, bir süredir yoğun çalışma gerçekleştirdiği Cristian Medina transferinde artık son düzlüğe girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

İlk iki teklifi kabul görmeyen sarı-lacivertliler, genç Arjantinli için Boca Juniors'a son olarak 15 milyon dolar artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Medina'nın da Fenerbahçe'de forma giymek istemesinden dolayı Arjantin ekibi köşeye sıkıştı ve anlaşma noktasına geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Boca'nın bu teklifin haricinde sözleşmeye başarı bonusu da koydurmak istediği ve bu rakamlar üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Boca, bonus talebi kabul edildiği an transfere kesin olarak onay verecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Güney Amerika basını da bu transfer gelişmesine sayfalarında geniş yer ayırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Jose Mourinho'nun ısrarı ve oyuncunun talebi doğrultusunda transferin kısa süre içinde tamamlanacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Arjantin'in tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Medina, toplamda 31 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'yı bitiriyor! İşte yapılan son teklif

Medina, tangocuların Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda da yer aldı ve 4 maça çıktı.

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